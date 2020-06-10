Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla nişanlandı FOX TV Mucize Doktor oyuncusu

Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla nişanlandı FOX TV Mucize Doktor oyuncusu
FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evlenmek için ilk adımı attı.
Medcezir dizisinde yıldızı parlayan ardından FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisiyle zirveye çıkan Taner Ölmez, pandemi öncesinde sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile çıktığı yurt dışı tatilinde evlilik teklifi etmişti. İkili, dünyaevine girmek için ilk adımları attı. Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.
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Koronavirüs sebebiyle dizi çekimleri duran Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, krizi fırsata çevirdi ve setlerden dolayı vakit bulamayan çift, özel hayatları için önemli bir adım attı.
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Taner Ölmez, Belçika'da evlilik teklifi ettiği sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
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Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.
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