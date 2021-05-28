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Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

Mucize Doktor final bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi, gözleri doldurdu. Taner Ölmez ve Sinem Ünsal, sosyal medyadan vedalarını yayınladı.

Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

FOX TV ekranlarında otizmli Ali Vefa'nın hikayesini anlatan,  Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un oynadığı Mucize Doktor final yaptı.

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Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

Mucize Doktor'un final bölümünde Ali Vefa ile sevgilisi Nazlı sonunda evlendi. Hatta Ali Vefa ve Nazlı bebeklerini kucaklarını aldı.

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Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

Dizide Doktor Ali Vefa'yı canlandıran ve başarılı oyunculuk performansıyla alkış toplayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabından final bölümü öncesi duygusal bir veda paylaşımı yaptı. 

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Taner Ölmez Mucize Doktor'a vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı

Ölmez paylaşımına şunları yazdı:

"Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi.''

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