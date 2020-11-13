Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor 5 yıl önce evlenmişlerdi

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan anlaşmalı davanın dilekçesinde, çiftin 25 Haziran 2015'te evlendikleri ve çocuklarının olmadığı belirtildi. Dilekçede "Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz" denildi.