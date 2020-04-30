Tan Taşçı saplantı hayranıyla başı dertte! Ölüm tehditleri almaya başladı

Almanya doğumlu olan şarkıcı Tan Taşçı, kendisine saplantılı derecede hayran olan bir kadınla başı dertte. Başarılı müzisyen, takıntılı hayranın bu sefer durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçe fotoğrafını ona yolladığını iddia etti.