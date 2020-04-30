Tan Taşçı saplantı hayranıyla başı dertte! Ölüm tehditleri almaya başladı
Şarkıcı Tan Taşçı, bir süredir saplantılı bir kadın hayranıyla başı derde girmiş durumda. Geçen aylarda saplantılı kadını savcılığa şikayet eden Taşçı, tehditlerin devam ettiğini belirtti.
Almanya doğumlu olan şarkıcı Tan Taşçı, kendisine saplantılı derecede hayran olan bir kadınla başı dertte. Başarılı müzisyen, takıntılı hayranın bu sefer durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçe fotoğrafını ona yolladığını iddia etti.
"Yardım bekliyorum": Şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi. Adliyeye gidip ifade vermeyen hayranının psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Tan Taşçı yardım beklediğini söyledi.
Tan Taşçı Kimdir?
Sosyal medya hesabı Instagram'da 338 bin takipçisi bulunan şarkıcı, 30 Ekim 1981'de Almanya'nın Hoanner kentinde dünyaya geldi.
Selma ve Yusuf Taşçı´nın küçük oğlu olan Tan, ilkokula Ankara Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.