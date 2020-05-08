Tan Sağtürk'ü çocuklarıyla tehdit ettiler! Savcılıktan koruma talep etti
Seneler öncesinde Bez Bebek adlı dizide aldığı rolle beraber bir anda yıldızı parlayan oyuncu ve balet Tan Sağtürk, bir sosyal medya kullanıcısının “Çocuklarını öldüreceğim” şeklinde mesaj atması üzerine koruma talep etti.
Oyuncu ve balet Tan Sağtürk, gündeme bu kez kendisine gelen bir tehdit mesajıyla geldi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir tehditte bulundu. Sağtürk, bunun üzerine hemen harekete geçti.
"Savcılığa koştu": Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.
"Koruma talep etti": Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım.
Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi. Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanması için koruma talep eden Sağtürk'ün ihbarı sonrası, kullanıcı tespit edilip hakkında uzaklaştırma kararı verilecek.