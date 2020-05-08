Tan Sağtürk'ü çocuklarıyla tehdit ettiler! Savcılıktan koruma talep etti

Oyuncu ve balet Tan Sağtürk, gündeme bu kez kendisine gelen bir tehdit mesajıyla geldi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir tehditte bulundu. Sağtürk, bunun üzerine hemen harekete geçti.