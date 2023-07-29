Tamir için getirdiği arabayla önce tamirciye çarptı sonra dükkanı dağıttı

Facianın eşiğinden dönen dükkan sahibi ne olduğu anlamazken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Beşyol sanayi sitesi içerisinde bulunan oto tamirci dükkanına aracına bakım yaptırmak için gelen müşteri bir süre otomobilin yanında bekledi.