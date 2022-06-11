Tamer Levent'in o sözleri olay yarattı! Bakın hangi sözlere tepki verdi
Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, TRT2 ekranlarında yayınlanan sevilen oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının konuğu oldu! Levent, Koçyiğit'in programında samimi açıklamalarda bulundu...
Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, TRT2 ekranlarında yayınlanan sevilen oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının konuğu oldu! Levent, Koçyiğit'in programında samimi açıklamalarda bulundu...Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, TRT2 ekranlarında yayınlanan sevilen oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının konuğu oldu! Levent, Koçyiğit'in programında samimi açıklamalarda bulundu...
Bu haftaki konuğu Tamer Levent..
Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu, oyuncu Tamer Levent oldu.
O söze tepki gösterdi..
Kanal D'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su, Türkiye'de yaşanmış hikayelerin senaryo konusunda yeterince değerlendirilmediğini savunurken, "Coğrafya kaderindir" sözüne tepki gösterdi.
"Hep dramatik diye yazdılar.."
Çağdaş drama konusunda ülkemizde öncü çalışmalara imza atan ve bu konuda birçok proje hayata geçiren Tamer Levent, "Dram kelimesini eskiden de herkes 'Acıklı' diye anlıyordu. Çok enteresandır Türkiye'nin en okumuş yazmış insanları, gazete genel yayın yönetmenleri, manşetlerine hep bir durumu 'dramatik' diye yazdılar.