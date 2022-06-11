Tamer Levent'in o sözleri olay yarattı! Bakın hangi sözlere tepki verdi

"Hep dramatik diye yazdılar.."

Çağdaş drama konusunda ülkemizde öncü çalışmalara imza atan ve bu konuda birçok proje hayata geçiren Tamer Levent, "Dram kelimesini eskiden de herkes 'Acıklı' diye anlıyordu. Çok enteresandır Türkiye'nin en okumuş yazmış insanları, gazete genel yayın yönetmenleri, manşetlerine hep bir durumu 'dramatik' diye yazdılar.