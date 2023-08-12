Tamer Karadağlı'nın yeni makamı Berna Laçin'de hazımsızlık yaptı! Ben bir soda içeyim

Nihal Yalçın'ın ödül töreni konuşmasına verdiği tepki ve "Türk milliyetçisiyim" açıklamalarıyla gündeme gelen ve haksız yere linç yiyen Karadağlı'ya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamından dolayı bir tepki de Berna Laçin'den geldi.