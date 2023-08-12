Tamer Karadağlı'nın yeni makamı Berna Laçin'de hazımsızlık yaptı! Ben bir soda içeyim
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadığı oyuncu Tamer Karadağlı bazı oyuncuları rahatsız etti. Berna Laçin'in isim vermeden yaptığı soda paylaşımı hazımsızlığını belli etti. Laçin gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.
Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken bir isim yer aldı. Resmi Gazete'deki karara göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncunun yeni makamına ünlü camiasında birçok isimden tepki geldi.
Nihal Yalçın'ın ödül töreni konuşmasına verdiği tepki ve "Türk milliyetçisiyim" açıklamalarıyla gündeme gelen ve haksız yere linç yiyen Karadağlı'ya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamından dolayı bir tepki de Berna Laçin'den geldi.
Kararın ardından ilk taşı atan ise devlete olan muhalif davranışları ile sık sık gündeme gelen Berna Laçin oldu. İsim vermeden paylaşım yapan Laçin sözlerini X platformundaki hesabından duyurdu.