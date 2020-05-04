Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü yazar oldu son haline bakın
Çocuklar Duymasın dizisiyle fırtınalar estiren Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, büyüdü, yazar oldu. Bir gazetedeki 'Bence Covid-19' başlıklı ilk yazısıyla dikkat çekti.
Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği fakat 2007 yılında yollarını ayırma kararı aldıkları Arzu Yanardağ ile olan evliliğinden kızı Zeyno artık 14 yaşına geldi. Zeyno, bu sıralar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.
115
Zeyno, piyanonun yanı sıra resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme de yapıyor. Son olarak ise hobilerine bir yenisini daha ekledi. Zeyno, yazar oldu.
215
Birçok konuda başarılı olan Tamer Karadağlı'nın kızı, yazarlık tarafını bir gazetedeki köşe yazısı ile gösterdi.
315
Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı bir gazetede ''Bence Covıd-19'' başlıklı yazısıyla dikkat çeken Zeyno, babasını oldukça gururlandırdı.
415