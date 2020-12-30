Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'lı ilk hamle! Resmen ilan etti
30 yaş küçük olan sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenen Tamer Karadağlı, Instagram paylaşımıyla resmen aşkını ilan etti.
FOX TV Savaşçı dizisinde oynayacak olan Tamer Karadağlı, son günlerde aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. 53 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor.
53 yaşındaki Tamer Karadağlı, önceki gün 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asıldı. Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, aşk sorularına cevap vermeden uzaklaştı.
Kendisinden 30 yaş küçük olan Yıldız ile birlikte olan Karadağlı, yaş farkını soran muhabire "Kime ne?" diyerek tepki gösterdi.
Karadağlı dün ise sevgilisinin çektiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak aşkını ilan etmiş oldu. Sahil kenarında otururken telefonuyla uğraşan Karadağlı'nın o hallerini gören Yıldız, telefonuna sarıldı.