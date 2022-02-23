Tamer Karadağlı sosyal medyada kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız’a yönelik ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz’ ve Tamer Karadağlı’ya yönelik ise ‘hakaret’ suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.