Tamer Karadağlı sosyal medyada kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu
Oyuncu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya hesabından hakaret eden kişiden şikayetçi oldu.
Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız’a yönelik ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz’ ve Tamer Karadağlı’ya yönelik ise ‘hakaret’ suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Karadağlı, Antalya’da açılan dava için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek talimat yoluyla ifade verdi.
Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Özcan D. hesabın kendisine ait olduğunu ancak mesajları kendisinin yazmadığını ve kuaför olması sebebiyle, hesabının kendisinden başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü.