Tamer Karadağlı kızı Zeyno'ya kavuştu! Hasretin bittiğini böyle duyurdu
Ekranların fenomen yapımı Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, kızı ile çektiği fotoğrafı paylaşıp hasretin bittiğini duyurdu.
Korona salgını sebebiyle bir süredir kızı ile görüşemeyen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Zeyno ile kavuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karadağlı kızıyla otomobilden çekildikleri pozu "3 ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe.." notuyla paylaştı.
Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'ın yanında yaşayan kızı Zeyno ile beraber çekildikleri fotoğrafa sosyal medya hesabı Instagram'da 32 bine yakın beğeni geldi. Karadağlı'nın toplamda ise 220 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.
"Çocuklar Duymasın defterini kapattı": Oyuncu Tamer Karadağlı, ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'da yeniden rol almayacağını duyurmuş ve bu defteri kapattığını söyledi.
"Tekrarları zaten çok izleniyor": Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, Çocuklar Duymasın'ın yeniden çekmeye gerek olmadığını, eski bölümlerin zaten çok izlendiğini ve tadında bırakmak gerektiğini belirtmişti.