Tamer Karadağlı kızı Zeyno'ya kavuştu! Hasretin bittiğini böyle duyurdu

Korona salgını sebebiyle bir süredir kızı ile görüşemeyen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Zeyno ile kavuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karadağlı kızıyla otomobilden çekildikleri pozu "3 ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe.." notuyla paylaştı.