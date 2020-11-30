Tamer Karadağlı kendisine inanmayanlara sert çıktı video çekerken yere düşmüştü

Tamer Karadağlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ben bunu Can'ı aşağılamak için söylemedim. Sosyal medyada iki milyon takipçisi olan çoğu kişiyi tanımıyorum. Bazı şeyler artık eğitim ile değil, takipçi sayısı ile ölçülüyor. Biz eski usulde kaldık."