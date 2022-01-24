Tamer Karadağlı karda kaza yaptı çarptığı aracın sahibini buldu!

"Hasarı neyse karşılamaya hazırım"

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" diye yazdı.