Tamer Karadağlı karda kaza yaptı çarptığı aracın sahibini buldu!
ANKARA'da kar yağışına yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Çarptığı aracın fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp sahibini buldu.
Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak "Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden aracın hasarını karşılamaya hazırım" dedi. Instagram'da çarptığı aracı plakasıyla paylaşan Tamer Karadağlı, son paylaşımında
Neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışına Ankara'da denk gelen Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek başka bir araca çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.
"Hasarı neyse karşılamaya hazırım"
Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" diye yazdı.
Tamer Karadağlı'nın bu anlamlı hareketine ünlü isimlerden de destek yorumları gecikmedi.