Tamer Karadağlı Iraz Yıldız ile yakalandı! İşte 30 yaş küçük sevgilisi

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, önceki akşam Nişantaşı'nda bir alış veriş merkezinde esmer uzun boylu bir kadınla çıkarken görüntülendi. Flaşların bir anda patlamasıyla gerildiği gözlemlenen Karadağlı, soruları yanıtsız bıraktı.