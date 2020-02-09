Tamer Karadağlı Iraz Yıldız ile yakalandı! İşte 30 yaş küçük sevgilisi
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden bir kadınla beraber çıkarken görüntülendi.
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, önceki akşam Nişantaşı'nda bir alış veriş merkezinde esmer uzun boylu bir kadınla çıkarken görüntülendi. Flaşların bir anda patlamasıyla gerildiği gözlemlenen Karadağlı, soruları yanıtsız bıraktı.
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Basın muhabirlerine yakalanınca gerilen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, flaşların patlamasıyla yanındaki kadına, "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu.
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Vale ücretini ödeyen Tamer Karadağlı, "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
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Karadağlı ve yanındaki kadın daha sonra lüks marka araçlarıyla oradan uzaklaştı.
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