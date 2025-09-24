Tamer Karadağlı hakkında şok iddia! Şikayet üzerine sanatçılar ders veremeyecek...

Görevden alınanlar arasında fonetik hocası İclâl Ergenç, tiyatro tarihi ve yazarlık hocası Gülşen Karakadıoğlu, sahne tasarımı ve kostüm tasarımı alanında dersler veren Sevgi Türkay gibi alanında saygın isimler de bulunuyor.

DERS VERMELERİ ENGELLENDİ

Emekli olan hocaların yanı sıra halen aktif olarak görev yapan çok sayıda sanatçı ve akademisyenin de bu yıl derslere girmesine izin verilmedi. Devlet Tiyatroları sanatçıları Ferahnur Barut, Tuncer Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve dramaturg Eren Aysan gibi pek çok isim, artık konservatuvarda öğrencilere eğitim veremeyecek.

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Sanatçılar bugüne kadar "asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla" konservatuvarda ders verdiklerini hatırlatırken, bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün izin vermemesi nedeniyle derslerden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Kararın, "anayasanın eşitlik ilkesine aykırı" olmasına rağmen uygulanması, sanat çevrelerinde tepkiyle karşılandı.