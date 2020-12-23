Tamer Karadağlı FOX TV Savaşçı dizisi için hazır! Son hali görenleri şaşırttı
FOX TV'de yayımlanan Savaşçı dizisinin son transferi Tamer Kadarağlı'ydı. Ünlü oyuncu, rolü için hazırlıklarını tamamladı, değişimi şaşırttı.
Uzun yıllar Pınar Altuğ ile beraber Çocuklar Duymasın Haluk olarak izleyenlerinin karşısına çıkan Tamer Karadağlı bu kez bambaşka bir rolle geri dönüyor. Karadağlı, FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Ekranlara Göktürk Albay karakteriyle dönmeye hazırlanan Karadağlı, dizi çalışmalarına başladığının sinyallerini son görüntüsü ile göstermiş oldu.
Snob Magazin'in haberine göre, yeni dizisinde fit olarak kameralar karşısına geçmek isteyen ünlü oyuncu, heyecanlı olduğunu belirtti ve zayıflamasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
''9,5 kilo verdim. Aslanlar gibi spor yaparak verdim bu kiloları. Bu kiloda kalacağım.''