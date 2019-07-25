Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın kararını verdi bir devir kapanıyor
Tamer Karadağlı, Kanal D'de final yapmasına rağmen önümüzdeki yıllarda yeniden ekranlara gelecek olan Çocuklar Duymasın hakkında flaş bir açıklama yaptı.
İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın, 17 yıllık televizyon serüvenine daha önce yaptığı gibi yeniden ara vermişti. Yıllardır farklı kanallarda yayınlanan dizi, son olarak Kanal D'de yayınlanmış ve geçtiğimiz aylarda final yapmıştı.
Ancak dizinin yapımcısı Birol Güven, Çocuklar Duymasın'ın 2023 yılında yeniden ekranlara geleceğinin müjdesini vermişti. Tamer Karadağlı ise, bugün katıldığı bir radyo programında, dizinin sevenlerine kötü haberi verdi.
Oynamak istemiyor: Kalust Şalcıoğlu’nun ‘Radyo Sahnesi’ programına konuk olan Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili olarak yaptığı açıklama ile şaşırtarak, dizide tekrar oynamayı düşünmediğini ifade etti.
Devam etme ihtimali yok: Karadağlı, yaptığı açıklamada, "Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın'da tekrar oynamayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.