Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın bombasını patlattı Guinness'e başvuruldu
Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile senelerce başrolü paylaşan Tamer Karadağlı, dizi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğunu açıkladı.
Uzun yıllar herkes tarafından sevilerek izlenen zaman zaman yeniden televizyon ekranlarına gelen dizi Çocuklar Duymasın'ın başrolü Tamer Karadağlı, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro günleri kapsamında bu akşam “İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu hakkında konuşurken Çocuklar Duymasın bombasını patlattı.
Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için rekor başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı" dedi.
Tiyatro günleri kapsamında Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinin sevilen oyuncuları, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in başrollerini paylaştığı, Ray Cooney’nin yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği ‘İkinin Biri’ adlı tiyatro oyunu, bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.
Bu akşam sahnelenecek olan tiyatro oyunu öncesinde tiyatro oyuncuları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada, Nevşehir’de tiyatro günleri başlattıklarını ifade ederken aynı zamanda Volkan Severcan tarafından da ilerleyen günlerde tiyatro okulu açılacağını söyledi.