Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın bombasını patlattı Guinness'e başvuruldu

Bu akşam sahnelenecek olan tiyatro oyunu öncesinde tiyatro oyuncuları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada, Nevşehir’de tiyatro günleri başlattıklarını ifade ederken aynı zamanda Volkan Severcan tarafından da ilerleyen günlerde tiyatro okulu açılacağını söyledi.