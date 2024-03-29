Tamer Karadağlı "Burası Antalya rezalet..." dedi paylaştı! Gündem oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Tamer Karadağlı 'Burası Antalya. Rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?' ifadelerini kullandı.