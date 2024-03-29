Tamer Karadağlı "Burası Antalya rezalet..." dedi paylaştı! Gündem oldu
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti ve binanın bakımsızlığına isyan etti. Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem oldu.
Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaştı ve binanın bakımsızlığından şikayet etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Tamer Karadağlı 'Burası Antalya. Rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?' ifadelerini kullandı.
Tamer Karadağlı'nın o anları kısa sürede gündem olurken, Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği binanın bakanlığa ait olduğu iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde eski bir toptancı halinin bulunduğu atıl vaziyetteki araziye inşa edilmişti.