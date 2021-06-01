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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

FOX TV'deki Savaşçı dizisinin oyuncusu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la Bodrum'da tatile çıktı. İkili, arkadaşlarıyla objektiflere takıldı.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

FOX TV'nin olaylı dizisi Savaşçı'da rol alan Tamer Karadağlı, uzun bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'la aşk yaşıyor. 24 yaşındaki genç isimle ilişkilerini savunan Karadağlı, şimdilerde de genç sevgilisiyle tatile çıktı.

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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Bodrum'da görüntülendi. Milliyet'te yer alan habere göre, tatil sezonunu açan çifte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp eşlik etti. 

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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Bodrum Ören'de bir araya gelen ünlü isimler, deniz kenarında uzun uzun sohbet etti. 

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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Genç sevgilisiyle saatlerce zaman geçiren Karadağlı'nın sıcağa rağmen tişörtünü hiç çıkarmaması da dikkat çekti. 

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