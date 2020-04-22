Tam kıvamında yumurta nasıl haşlanır rafadan katı kayısı!

Rafadan yumurta için: Bir cezve, orta boy sos tenceresi ya da tencerenin içerisine su ilave edin. Yumurtaları içerisine koyun ve pişirmeye başlayın. Su kaynatıktan tam 3 dakika sonra yumurtalarınızı alın. Yumurtaları aldıktan sonra pişirme işlemini durdurmak için soğuk suyun içerisine koyun. Bu şekilde daha fazla pişmeyecek ve dilediğiniz kıvamda kalacaktır. Rafadan yumurta beyazı hafif pişmiş, içi de sıvı kıvamlı kalan yumurtadır. Bu süre içerisinde bu kıvamı elde edersiniz.