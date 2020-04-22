Tam kıvamında yumurta nasıl haşlanır rafadan katı kayısı!
Yumurta aslında kolay pişen bir yiyecek, pişirense zaman değil ısı. Zamanın fark etmesi, ısının geçme süresiyle alakalı. Peki tam kıvamında yumurta nasıl haşlanır?
Yumurtaları haşlamadan önce oda sıcaklığına getirin. En az yarım saat önceden buzdolabından çıkartın. Tencereye yumurtaları geçecek şekilde suyu ekleyin ve kaynatın.
Yumurtalarınız tazeyse lezzetleri de kıvamları da tam beklediğiniz gibi olacaktır.
İhtiyacınız olan şey yumurtaları haşlamak için bir minik sos tenceresi, cezve ya da fazlaca bir miktarda yumurta haşlayacaksınız orta boylarda bir tencere.
Rafadan yumurta için: Bir cezve, orta boy sos tenceresi ya da tencerenin içerisine su ilave edin. Yumurtaları içerisine koyun ve pişirmeye başlayın. Su kaynatıktan tam 3 dakika sonra yumurtalarınızı alın. Yumurtaları aldıktan sonra pişirme işlemini durdurmak için soğuk suyun içerisine koyun. Bu şekilde daha fazla pişmeyecek ve dilediğiniz kıvamda kalacaktır. Rafadan yumurta beyazı hafif pişmiş, içi de sıvı kıvamlı kalan yumurtadır. Bu süre içerisinde bu kıvamı elde edersiniz.