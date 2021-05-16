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Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'da tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf yabancı turistler, aileleriyle denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

Tam kapanmanın bitmesine saatler kala Antalya'da kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 

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Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 22,5 derece ölçüldüğü kentte turistler sahilin keyfini çıkardı.

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Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

Turistler sahilde güneşlendikten sonra denizde zaman geçirdi.

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Tam kapanmanın son gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardılar

Kısıtlama nedeniyle kent genelinde polis ekipleri kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yaparak sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti.

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