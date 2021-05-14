Tam kapanma yasakları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin önünde 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşmenin olduğunu açıkladılar ve önemli sinyaller verdiler. Peki 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? İşte Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs akşamı Kabine'yi toplayacak ve kademeli normalleşme kararlarını duyuracak. Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre normalleşmede kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa da "tam açılma" olarak adlandırılabilecek asıl hedef Temmuz ayı olacak.
Sabah'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:
Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.
Üçüncü pik sonrasında Türkiye'de tam kapanma tedbirleri biterken ne zaman başlayacağı merak edilen yeni normalleşme düzeni de kapısını aralamaya başladı.