Tam kapanma yasakları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs akşamı Kabine'yi toplayacak ve kademeli normalleşme kararlarını duyuracak. Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre normalleşmede kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa da "tam açılma" olarak adlandırılabilecek asıl hedef Temmuz ayı olacak.