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Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

17 günlük tam kapanma 7 gün sonra bitiyor. Şu anda vaka sayıları 18 binin altında seyrediyor ve uzmanlara göre 7 gün içinde en fazla 10 bin altına düşebilir. Peki 17 Mayıs'tan sonra bizi ne bekliyor? Bir anda normalleşme mi olacak?

Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş geçtiğimiz mayıs-haziran aylarında tam kapanma sonrası vaka sayılarının 2 binlere düştüğünü ancak hemen sonrasındaki ‘tam’ açılma ile 2-3 ay gibi kısa bir sürede rakamların yeniden 30 binlere dayandığını hatırlatarak, şöyle devam ediyor: 

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Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

“2. pik böyle yaşandı. Yaz sonu mecbur bir kapanmaya daha gittik, yine rakamları 5 binlere çektik. Sonrasındaki bir açılma daha! Bu sefer 60 binlere çıktık. Tarih tekerrür etmesin. 

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Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

Bu 7 gün sonunda, ben rakamların 10 bin civarında seyredeceğini düşünüyorum, ama diyelim 5 bin hatta 2 binlere düştü. Eğer açılmada eski hataları yaparsak, aşılama devam ediyor olsa dahi, vaka sayıları kısa sürede yeniden 20-30 binleri bulur. 

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Tam kapanma sonrası nasıl açılacağız? İşte 17 Mayıs planı

‘Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin.’ Akılcı davranmalı, kademeli açılmaya gitmeliyiz, yoksa işimiz zor.”

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