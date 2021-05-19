Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı
Türkiye'de pandemi sürecinde evde kalanlar, yaz dönemi için doğa ve kültür turlarını tercih etmeye başladı. Doğa tatilinin önde gelen adreslerinden Karadeniz'de yayla ve dağlarda otel ve bungalov evleri tercih edenler, rezervasyon yaptırıyor.
Türkiye'de pandemi sürecinde evde kalanlar, yaz dönemi için doğa ve kültür turlarını tercih etmeye başladı. Doğa tatilinin önde gelen adreslerinden Karadeniz'de yayla ve dağlarda otel ve bungalov evleri tercih edenler, rezervasyon yaptırıyor.
Yeşil doğası, dereleri, yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle ilgi odağı olan Karadeniz’de turizmciler, tam kapanma sonrası vaka sayılarında yaşanan azalmayla rezervasyonlarda artış olduğunu belirtti.
Pandemide sessizliğe bürünen bölgede turistik işletmeler, yeniden yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi Körfez ülkelerinden gelecek turistlerin bölgeye canlılık kazandırmasını bekliyor.
"Yüzde 80 potansiyel bekliyoruz"
Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, tam kapanmanın bitmesiyle Uzungöl’de yoğun talep yaşanmasını beklediklerini söyledi.