Tam 70 kilo verdi Son hali inanılmaz sadece bu 3 kurala uydu!

Birinci kural porsiyon boyutlarına dikkat etmek oldu. Dengeli bir şekilde beslenmenin en temel kuralı porsiyon kontrolü sağlamak. Porsiyon kontrolü yaparken sadece yediğinizin miktarı değil, neyi ne kadar tükettiğinizde önemli. Amanda yemek detaylarını şöyle anlatıyor: “ Günlük aldığım kalorinin %35’i karbonhidrat, %25’i yağ ve %40’ı protein.”