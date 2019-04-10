Tam 70 kilo verdi Son hali inanılmaz sadece bu 3 kurala uydu!
Bahsedeceğimiz kilo verme hikayesinin kahramanı Amanda Mandie Wood, pes etmeden 70 kiloyu geride bıraktı.
37 yaşında olan Amanda Madie Wood, doğru diyet sayesinde 2 yılda tam 70 kilo verdi. Başarının sırrı bu uyguladığı kurallardı elbette. Ancak Amanda’nın disiplini de gerçekten takdir edilesi.
İnsanlar için görünmez biri olmaktan yorulduğunu söyledikten sonra hayatındaki birçok şeyi değiştirmeye karar verdi.
İki yıl içinde 70 kilo vermeyi başaran Amanda’ya diyetisyenin koyduğu kurallar şu şekildeydi;
Birinci kural porsiyon boyutlarına dikkat etmek oldu. Dengeli bir şekilde beslenmenin en temel kuralı porsiyon kontrolü sağlamak. Porsiyon kontrolü yaparken sadece yediğinizin miktarı değil, neyi ne kadar tükettiğinizde önemli. Amanda yemek detaylarını şöyle anlatıyor: “ Günlük aldığım kalorinin %35’i karbonhidrat, %25’i yağ ve %40’ı protein.”
Gelelim ikinci kurala; Spor! Spor salonuna yazılıp gitmemektense kendisine özel spor hocası tutan Amanda, bu sayede çok daha disiplinli bir şekilde spora devam ettiğini söylüyor.