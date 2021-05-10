Tam 6 yıl oldu ama Reza Zarrab-Ebru Gündeş'in kaçak yalı ve köşklerine dokunulmadı
İSTANBUL Boğazı'nda Ebru Gündeş'le geçtiğimiz günlerde anlaşmalı boşanan Reza Zarrab’ın sahip olduğu yalılar ve köşkündeki kaçak yapılaşmaya tam 6 yıldır kimse dokunamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün, kaçak yapıları yıkmak için hiçbir adam atmaması dikkat çekiyor.
İstanbul Boğazı'ndaki iki yalıya kaçak kat yaptırıp ortalarına asansör yaptıran Reza Zarrab, boğaza nazır tarihi köşkü de yıktırıp yerine yenisini yaptırmıştı. Zarrab, ABD'ya kaçtı ve Türkiye aleyhine tanık olarak hapis yatmaktan yırttı. Yıllardır yalıyı Ebru Gündeş ve kızı kullanıyordu. Geçtiğimiz hafta Zarrab ile Gündeş'in boşanması sonucu yalının kime kaldığı bilinmiyor. Ancak, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi yapılardaki yasa dışı imalatlar için alınan yıkım kararları hayata geçirilemiyor. Oysaki, kanun imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiğini söylüyor.
Reza Zarrab'ın Kanlıca’daki sahip olduğu yalılardaki imar mevzuatını yok sayan inşaat faaliyetleri 31 Mayıs 2015 günü “Sıkıysa yıkın” başlığıyla Sözcü'nün manşetine çıkınca tüm Türkiye'nin haberi oldu. 22 Haziran 2015'te ise Boğaza nazır Kandilli’deki tarihi köşkte yapılan tarih ve doğa katliamı gözler önüne serildi.
İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Hüseyin Sağ, Reza Zarrab ve inşaatın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanlıca’daki Mehmet Arif Bey yalıları ve Kandilli’deki köşkte gerçekleştirilen yasa dışı uygulamalar nedeniyle sorumlular hakkında iki ayrı açıldı.
Yıkım kararı var ama!
Kaçak yapılaşmayla ilgili tüm tespitler yapılıp, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından tescilli kültür varlıklarının aslına uygun hale getirilmesine yönelik kararlar da alındı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü 6 yıldır aldığı kararların hayata geçirilmesi için bir adım atmıyor.