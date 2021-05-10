Tam 6 yıl oldu ama Reza Zarrab-Ebru Gündeş'in kaçak yalı ve köşklerine dokunulmadı

İstanbul Boğazı'ndaki iki yalıya kaçak kat yaptırıp ortalarına asansör yaptıran Reza Zarrab, boğaza nazır tarihi köşkü de yıktırıp yerine yenisini yaptırmıştı. Zarrab, ABD'ya kaçtı ve Türkiye aleyhine tanık olarak hapis yatmaktan yırttı. Yıllardır yalıyı Ebru Gündeş ve kızı kullanıyordu. Geçtiğimiz hafta Zarrab ile Gündeş'in boşanması sonucu yalının kime kaldığı bilinmiyor. Ancak, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi yapılardaki yasa dışı imalatlar için alınan yıkım kararları hayata geçirilemiyor. Oysaki, kanun imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiğini söylüyor.