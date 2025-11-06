Tam 500 parça tarihi sikke! İçlerinde öyle biri var ki tam 52 milyon TL

İsviçre'de, II. Dünya Savaşı öncesinde toprağa gömülen yüzlerce tarihi sikke, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 500 adet altın ve gümüş paradan oluşan koleksiyon, bugün İsviçre'deki bir müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor.

BİR MİLYON FRANGLIK ALTIN SİKKE

Koleksiyonun en kıymetli parçası, 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında, 100 dukalık altın sikke. "Altın Dev" olarak bilinen bu nadide eser için müzayede başlangıç fiyatı 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 52 milyon TL) olarak belirlendi. Uzmanlara göre, bu sikke günümüzün en değerli madeni paralarından biri olma potansiyeline sahip.