Tam 5 bin yıllık sadece kafatası bile 3 metre! Dünyayı hayrete düşürdü
TAYLAND'da araştırmacıların bulduğu yüzde 80’inden fazlasının kurtarıldığı yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen iskeletin hangi canlıya ait olduğu belli oldu.
Tayland’da yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen başarılı bir şekilde korunmuş bir balina iskeleti bulundu. Balinanın kemikleri Kasım ayının başında başkent Bangkok’un batısındaki sahilden 12 kilometre uzaklıkta tespit edildi.
Balinanın iskeletine ilişkin fotoğraflar Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa tarafından paylaşıldı.
Taylandlı Bakan Silpa-archa şuana kadar iskeletin yüzde 80’inden fazlasının kurtarıldığını ifade ederken kafatası iskeletinin 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiğinin kurtarılanlar arasında olduğunu belirtti.
Uzmanlar, 12 metre uzunluğundaki iskeletin Bryde balinasının bir parçası olduğunu kaydederken keşfin özellikle deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar için "geçmişe bir pencere" sağlayacağını savunuyor.