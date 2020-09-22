Tam 400 kilo! Hatay'da hurdalardan yapılan şey görenleri şaşırttı
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, oto ve motosiklet hurda parçaları ile yaptığı heykel görenleri şaşkına çevirdi.
Reyhanlı’da yaşayan mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı bilye, yay, buji, dişli gibi oto ve motosiklet yedek parçaları ile 400 kilo ağırlığında, 3 metre eninde, 2 metre yüksekliğindeki heykel görenleri şaşırttı.
At, geyik, flamingo, tavus kuşu, el, insan figürü, küçük hayvan heykelcikleri yaptığını anlatan Altınorak, amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünü yaptığı ‘Sıfır Atık’ projesini desteklemek olduğunu söyledi.
Altınorak, “Bu nedenle çeşitli yerlerden topladığım hurda parçaları ile heykeller yaparak ‘Sıfır Atık’ projesine destek verdim. Ben bu sanatsal çalışmayı yaptım, herkes yapabilir, herkesin sıfır atık projesini desteklemesini arzu ediyorum. Çalışmalarım devam edecek” dedi.
Heykelini 2 ayda tamamlandığını belirten Altınorak, deniz kızı heykelinin Adana Karataş Belediyesi tarafından istendiğini, sıfır atık projesine destek amaçlı sahilde sergileneceğini de sözlerine ekledi.