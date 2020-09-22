Tam 400 kilo! Hatay'da hurdalardan yapılan şey görenleri şaşırttı

Altınorak, “Bu nedenle çeşitli yerlerden topladığım hurda parçaları ile heykeller yaparak ‘Sıfır Atık’ projesine destek verdim. Ben bu sanatsal çalışmayı yaptım, herkes yapabilir, herkesin sıfır atık projesini desteklemesini arzu ediyorum. Çalışmalarım devam edecek” dedi.