Tam 40 bin yıllık! Canavar başı bulundu
Sibirya'nın doğusunda yer alan Yakutistan'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir kurda ait baş bulundu. Kurdun başı şu anki kurtlardan yaklaşık iki kat daha büyük.
Bölgede mamutlara dair iz arayan bölge halkı tarafından bulunan kurt başının, Pleistosen dönemine ait olduğu belirtildi.
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İnsanların bir efsane olarak gördüğü dev gri kurtlar, yıllardır filmlere de konu oluyor.
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Diğer tüm türlerden çok daha iri olduğu düşünülen bu kurtların, fiziksel olarak da rakiplerinden çok güçlü olduğu belirtiliyor.
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Saka Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Direktörü Albert Protopopov, kurt başının formuna dikkat çekerek, bu kadar eski zamana ait olup yumuşak dokusu bozulmamış bir kurtla ilk defa karşılaşıldığını söyledi.
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