Tam 25 harf! İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor inanmayıp kimliğine bakıyor

"Doğduğum dönemde babam esasen ismimi Hacı Mustafa koymak istiyor. Ancak o dönemin nüfus memuru Hacı'nın bir isim olmadığını, unvan olduğunu, kanunen bu ismin konulamayacağını iddia ederek ismi kimliğe yazmaktan imtina ediyor. Bunun üzerine babamla aralarında bir tartışma yaşanıyor ve en nihayetinde babam 'Madem hacı unvan, sen bu ismi yazmıyorsun o halde bu ismi de yazma da göreyim' şeklinde bir yaklaşım da bulunarak ismimi Fatih Sultan Mehmet Han koyuyor.