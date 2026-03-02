Tam 140 kiloymuş! Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi
Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, rol aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Her yaptığıyla çok konuşulan Kaygılaroğlu bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Tam 140 kilodan düşen ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. Eski kilolu fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kaygılaroğlu son olarak katıldığı bir programda 140 kilo olduğu günlerden bugüne kadar neler yaptığını ayrıntılarıyla anlattı. Nasıl zayıfladığını açıklayan Kaygılaroğlu, "Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım" dedi. Bakın ünlü oyunsunun zayıflama sırrı neymiş...
Şu sıralar Yeraltı adlı dizi ile ekranlarda olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı YouTube programında 140 kilo olduğu dönemden bugüne uzanan zayıflama sürecini anlattı.
Yeraltı'ndan Notlar programında konuşan Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin bir tercih değil, kariyeri için bir zorunluluk haline geldiğini şu sözlerle dile getirdi:
- "Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim.
- Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. 'Şu kadar yürüyeceksin' dedi, yürüdüm. 'Şu kadar su içeceksin' dedi, içtim.
- Günlük leblebi hakkıma kadar sadık kaldım ve iki senenin sonunda bu işi başardım."