Tam 140 kiloymuş! Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kaygılaroğlu son olarak katıldığı bir programda 140 kilo olduğu günlerden bugüne kadar neler yaptığını ayrıntılarıyla anlattı. Nasıl zayıfladığını açıklayan Kaygılaroğlu, "Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım" dedi. Bakın ünlü oyunsunun zayıflama sırrı neymiş...