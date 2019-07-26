Tam 14 bin ton ağırlığında dünyanın en büyüklerinden birisi İstanbul'da
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen 'Club Med 2' gemisi, İstanbul'a demir attı. Gemi, bir gün boyunca İstanbul'da duracak ve daha sonra Aydın Didim Limanı'na yol alacak.
Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan ülkemize doğru yola çıkan yolcu gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi. Devasa geminin 303 yolcusu ise yarın akşama kadar İstanbul'u gezmek için kaldıkları odalarından ayrıldı.
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen gemi 187 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 14 bin 983 ton ağırlığında.
Süit odalarla dolu: 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar yardımı ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde büyük bir owner süit, 5 delüks kabin ve 170 kulüp kabini ile birlikte 385 metrekare 10 süiti bulunuyor.
Sarayburnu Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca, geminin teknik özelliklerinden bahsetti. Karaca, gemi içinde 5 yıldızlı oteli aratmayacak her türlü konforun olduğunu belirterek, açıklamalarına şu şekilde devam etti: