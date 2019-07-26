Tam 14 bin ton ağırlığında dünyanın en büyüklerinden birisi İstanbul'da

Süit odalarla dolu: 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar yardımı ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde büyük bir owner süit, 5 delüks kabin ve 170 kulüp kabini ile birlikte 385 metrekare 10 süiti bulunuyor.