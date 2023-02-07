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Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

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Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından etkilenen 10 ilden gelen haberlere kilitlenmiş durumda. Depremin acı bilançosuna ilişkin görüntüler de gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye’yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17’de durduğu o görüntü bir kez daha yürek yaktı. İç acıtan o kare Malatya'da çekildi.

Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası deprem bölgelerinden hem acı haberler hem de yürek yakan görüntüler geliyor. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 04.17'de ve 7.7 büyüklüğünde oldu. 

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Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

Depremden etkilenen 10 ilden bir tanesi de Malatya. Malatya'da çekilen bir fotoğraf ise hem yaşanan felaketi ortaya koyan detaylardan bir tanesi oldu hem de gören herkesi hüzne boğdu.

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Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

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Tam 04.17'de duran saat görenleri kahretti! İşte felaketin can yakan fotoğrafları

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17’de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

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