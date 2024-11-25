Talisca yapacağını yaptı! Fenerbahçe taraftarını çılgına çeviren hamle
Ligde devre arası yaklaşırken, Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken, Brezilyalı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı hamle Fenerbahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi.
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de, Jose Mourinho’nun talepleri ışığında transfer listesini oluşturuyor ve bu süreçte sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertliler'de taraftarı da heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken, yönetim yıldız ismi ikna etmeyi başardı ve Al-Nassr ile yürütülen pazarlıklarda son aşamalara gelinmişti.
Talisca'dan flaş hamle
Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.
Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.