Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek! Yıldız futbolcunun paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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Bir süredir Anderson Talisca'yı yeniden Süper Lig'e getirmek için görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe bu transferde mutlu sona ulaştı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak Brezilyalı yıldız futbolcu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca transferinde sorun kalmadı.
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Brezilyalı futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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Brezilyalı futbolcu, Instagram profiline 'kum saati' emojisi koydu. 30 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları daha da heyecanlandırdı.
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Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaşarak, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak." notunu düştü.
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