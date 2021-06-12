Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi
Başarılı komedyen Şafak Sezer yıllar sonra hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sezer yaşadığı talihsiz kazayla şaştı kaldı.
50 yaşındaki sevilen komedi oyuncusu Şafak Sezer son olarak ekranlara 2017 yılında yayınlanan Türk Malı dizisiyle gelmişti. 2011 yılındaki Türk Malı'nın ikinci versiyonu olan dizi, seyirci tarafından beğenilmeyince 8. bölümüyle ekranlara veda etmişti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Şafak Sezer, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Dijital platforma bir dizi çekmeye başladıklarının müjdesini veren Sezer, dizinin isminin "Çile Bülbülüm" olacağını ifade etti.
Sezer, Bildiğiniz üzere biz de ekip arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. 10 kilo döner devirmişizdir burada" dedi.