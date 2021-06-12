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Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

Başarılı komedyen Şafak Sezer yıllar sonra hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sezer yaşadığı talihsiz kazayla şaştı kaldı.

Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

50 yaşındaki sevilen komedi oyuncusu Şafak Sezer son olarak ekranlara 2017 yılında yayınlanan Türk Malı dizisiyle gelmişti. 2011 yılındaki Türk Malı'nın ikinci versiyonu olan dizi, seyirci tarafından beğenilmeyince 8. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

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Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Şafak Sezer, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

Dijital platforma bir dizi çekmeye başladıklarının müjdesini veren Sezer, dizinin isminin "Çile Bülbülüm" olacağını ifade etti.

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Talihsiz kazayla şaşkına döndü! Şafak Sezer müjdeli haberi verdi

Sezer, Bildiğiniz üzere biz de ekip arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. 10 kilo döner devirmişizdir burada" dedi.

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