Taliban sözcüsü 'Kurtlar Vadisi' hayranı çıktı! En son izlediği dizi oymuş!

AFGANİSTAN'da geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban'a bağlı birçok isim ülkede yayın yapan televizyon programlarına katılıyor. Taliban yetkilileri siyasi tartışma programlarının yanında akşam saatlerinde yayınlanan talk-show programlarında da boy gösteriyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, ülkede yayınlanan bir televizyon programında, en sevdiği dizinin 'Kurtlar Vadisi' olduğunu söyledi. Harezmi, sunucunun 'En son izlediğiniz dizi ya da film nedir' sorusuna 'Kurtlar Vadisi' diyerek cevap verdi.