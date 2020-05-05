Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan yaşamını yitirdi ölüm sebebi...
2005 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan, hayatını kaybetti. Kızıltan bir süredir mücadele ettiği kanser savaşında yenik düştü.
Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza atan Özer Kızıltan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Usta yönetmen 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kızıltan'ın vefatı sosyal medyada Antrakt Sinema hesabından, "Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayatını kaybetti. Özer Kızıltan 2005 yılında 'Takva' isimli filmi çekmişti. Birçok televizyon dizisi de yöneten Özer Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu" ifadeleriyle duyuruldu.
Özer Kızıltan, Takva filmiyle bilinse de televizyon ekranlarında çok izlenmiş dizilere de imzasını atmıştı. Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yağmur Zamanı, Yalancı Yarim gibi birçok dizinin de yönetmenliğini üstlenmişti.
Usta yönetmen Özer Kızıltan, 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğup, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Okuldayken, Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, İlhan Arakon, Sami Şekeroğlu gibi ustalardan teorik ve pratik dersler aldı.
2005 yılında ilk uzun metrajlı sinema filmini "Takva" adı ile çekti. Bu film ile bir çok ödül kazandı. Yönetmen Özer Kızıltan, 2005 yılında yaptığı Takva'dan sonra kendisini en çok etkileyen sinema filmi senaryosunun 2011 yılında çektiği "Beni Unutma" olduğunu söyledi.