Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan yaşamını yitirdi ölüm sebebi...

2005 yılında ilk uzun metrajlı sinema filmini "Takva" adı ile çekti. Bu film ile bir çok ödül kazandı. Yönetmen Özer Kızıltan, 2005 yılında yaptığı Takva'dan sonra kendisini en çok etkileyen sinema filmi senaryosunun 2011 yılında çektiği "Beni Unutma" olduğunu söyledi.