Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu başına gelenleri anlattı

"Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı"

Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim.