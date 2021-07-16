Taksitle kurban alınır mı, kurbanın hangi organları yenmez? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Prof. Dr. Nihat Hatioğlu, bugün kaleme aldığı yazısında kurbanla ilgili merak edilenleri cevapladı. "Kurban 4. gün kesilebilir mi, taksitle kurban alınır mı, Hangi hayvan kurban olmaz?" gibi sorulara yanıt veren Hatipoğlu, bayramın sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
Önümüzdeki hafta salı günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi kurbanlık telaşı da sürüyor. Sabah yazarı Nihat Hatioğlu kurbanlıklar ile ilgili merak edilen tüm sorulara bugünkü köşesinden yanıt verdi.
Koyun kurbanında yaş aranır mı?
Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.
Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?
Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
Kurban Bayramı'nda yolcu olan -başka şehre giden- kişi kurban kesmeli mi?
Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.