Taksim'de koronavirüs yasakları hiçe sayıldı
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sona eren sokağa çıkma yasağının ardından Taksim'de bir kez daha yoğunluk yaşandı. Polis, maske konusundaki denetimlerini sürdürürken çoğunluğu turistlerden oluşan grubun yasaklara uymadığı gözlendi. Polis, pandemi kurallarını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem uygulayarak ceza kesti.
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen İstanbul'un kalbi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yine yoğunluk yaşandı.
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Polis denetimlerini sürdürürken, maske takmayan ve sigara içenlerin çoğunun yabancı turist olması ise dikkat çekti.
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İstiklal Caddesi'nde maskesiz yürürken polis tarafından durdurulan genç, "Ben maske almaya gidiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
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Ancak ekipler maske takmadığı için gence cezai işlem uyguladı.
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