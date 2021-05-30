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Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 

Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.  

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Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

Sivil polis anında müdahale etti

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi. 

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Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat polisleri devreye girdi 6 kişi gözaltında

Özel Harekat polisleri devreye girdi

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

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