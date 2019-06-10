Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu

Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu

TAKSİM Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı basketbolcu kadına, turistler yoğun ilgi gösterdi.

Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 1

Taksim Meydanı'nda dolaşan 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı kadın, görenleri şaşkına çevirdi. Dev basketbolcu uzun boyuyla herkesin dikkatini çekti. Basketbolcu kadını görenler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

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Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 2

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen basketbolcu kadın yoğun ilgiden dolayı fotoğraf çektirmekte zorlandı. 

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Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 3

Bir süre sonra ise fotoğraf çektirmekten vazgeçti ve ayağındaki topuklu ayakkabıları çıkartıp yanındaki basketbolcu arkadaşıyla beraber meydandan koşarak uzaklaştı. 

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Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu - Sayfa 4
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