Taksim'de 2 metre 5 santimlik kadın basketbolcu herkesin ilgi odağı oldu
TAKSİM Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı basketbolcu kadına, turistler yoğun ilgi gösterdi.
Taksim Meydanı'nda dolaşan 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı kadın, görenleri şaşkına çevirdi. Dev basketbolcu uzun boyuyla herkesin dikkatini çekti. Basketbolcu kadını görenler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen basketbolcu kadın yoğun ilgiden dolayı fotoğraf çektirmekte zorlandı.
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Bir süre sonra ise fotoğraf çektirmekten vazgeçti ve ayağındaki topuklu ayakkabıları çıkartıp yanındaki basketbolcu arkadaşıyla beraber meydandan koşarak uzaklaştı.
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