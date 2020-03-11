Taksim Meydanı'nda taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

Otel çalışanı yalnız bırakmadı

Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Bunun yanı sıra taksi sürücüsünün de montunu çıkartarak yaralının üzerini örttüğü görüldü.