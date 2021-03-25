Taksim Camisi 4 yılda bitme noktasına geldi! İşte içinden ilk görüntüler Ramazan'da açılıyor
TAKSİM Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki asıldı, diğer levhaların montajı için çalışmalar sürüyor
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.