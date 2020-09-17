Taksim Camii’nin minareleri tamamen ortaya çıktı son hali böyle görüntülendi

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.