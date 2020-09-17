Taksim Camii’nin minareleri tamamen ortaya çıktı son hali böyle görüntülendi
İSTANBUL Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında son olarak şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve 2 minare tamamen ortaya çıktı
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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Pencereler camlar geçtiğimiz günlerde takılmıştı
2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.
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2 minare de tamamen ortaya çıktı
61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı.
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Caminin son hali ise böyle görüntülendi.
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