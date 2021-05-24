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Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

TAKSİM'de 4 yıl önce yapımına başlanan caminin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Öte yandan caminin son hali DHA tarafından görüntülendi.

Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Camideki son durum  görüntülendi.

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Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor. 

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Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. 

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Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. 

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