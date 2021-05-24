Taksim Camii cuma günü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
TAKSİM'de 4 yıl önce yapımına başlanan caminin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Öte yandan caminin son hali DHA tarafından görüntülendi.
Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Camideki son durum görüntülendi.
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Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.
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Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor.
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Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
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